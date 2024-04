O ano de Angel Reese na faculdade: em que série está a estrela da LSU?

Anjo Reesea emocionante estrela dos LSU Tigers, entrará na WNBA após declarar sua intenção de fazer parte do Draft de 2024, o que significa que ela continuará sua rivalidade com Caitlin Clarkmas em que ano de faculdade ela está?

A notícia de seu projeto de decisão chega poucos dias depois de ela não ter conseguido defender com sucesso seu campeonato da Divisão I de Basquete Feminino da NCAA como Clark perdeu 41 pontos contra ela na vitória por 94-87 para o Iowa Hawkeyes.

Angel Reese se declara para o draft da WNBA em um emocionante vídeo de despedida da LSU

E isso significa que a jovem de 21 anos, que estava no terceiro ano no segundo ano, está pronta para deixar a faculdade depois de sentir que não tinha mais nada a oferecer, embora ela pudesse ter ficado por mais um ano. um ano extra se ela quisesse.

“Fiz tudo o que queria na faculdade” Reese disse à Vogue. “Ganhei um campeonato nacional, consegui [Southeastern Conference] Jogador do Ano, fui um All-American.

“Meu objetivo final é ser um profissional – e ser um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos. Sinto que estou pronto.”

Reese tinha até quarta-feira, 3 de abril, para anunciar sua intenção de ser convocada para 2024 e o fez bem a tempo, depois de avaliar o rumo que esperava para sua carreira.

O Draft da WNBA acontecerá no dia 15 de abril e o Febre Indiana segure a primeira escolha com o Faíscas de Los Angeles, Céu de Chicago e Asas de Dallas completando as quatro melhores equipes no processo de seleção.

Em 2023/24, Reese teve média de 18,6 pontos por jogo, 13,4 rebotes por jogo e 2,3 assistências por jogo com uma porcentagem de arremessos de 47,1.

Qual é a especialização de Angel Reese?

Como parte das regras para competir na faculdade, todo aluno deve ter especialização e Reese optou por escolher comunicações enquanto estudava em Maryland antes de decidir mudar para LSU.

Nos EUA, isso poderia levá-la a trabalhar em RH, relações públicas, jornalismo e outras profissões de destaque, caso sua carreira na WNBA não funcionasse como ela esperava.