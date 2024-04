O ano terrível da Rainha, que contou com um telefonema devastador do Príncipe Andrew

Tele está atrasado Rainha Isabel II passou os últimos anos de sua vida esperando que um ano como 1992 nunca mais acontecesse.

Embora a vida de um Família Real Britânica membro não pode ser exatamente descrito como difícil, ainda existem desafios pessoais que precisam ser superados e 1992 foi destaque muitos deles para a Rainha.

Ela teve quatro filhos e três deles viram o casamento chegar ao fim em 1992, o que significa que houve muitos peças emocionais para a Rainha pegaralgo que qualquer mãe pode achar exaustivo.

O relacionamento do príncipe Charles com a princesa Diana chegou ao fim, O divórcio da princesa Anne do capitão Mark Phillips também foi finalizado e Príncipe Andrew e Sarah Ferguson anunciaram sua separação após cinco anos de casamento.

Além dos casamentos fracassados, porém, houve um incêndio em uma das propriedades reais que realmente tocou Elisabetee caiu para Príncipe André para dar as más notícias.

O incêndio no Castelo de Windsor

Em 20 de novembro de 1992, ocorreu um incêndio no Castelo de Windsor, sua casa real favorita. Tudo começou às 11h15 quando um holofote com defeito dentro A Capela Privada da Rainha Vitória acendeu uma cortina próxima.

O Palácio de Buckingham divulgou um relatório do incidente que afirmava que três oficiais da Casa Real estavam presentes quando o incêndio começou, mas sem nenhuma “evidência visual” de um incêndio no momento, eles atribuíram os cheiros a uma “quantidade indevida de poeira”. “.

Queimou por 12 horas e causou danos de milhões de libras em obras de arte e móveis.

André foi o primeiro a chegar ao local e contou à mãe sobre o incêndio, dizendo que ela estava ‘arrasada’.

Ele disse à mídia local: “Ela está ajudando a tirar coisas do castelo – obras de arte. Ela está lá há 30 minutos.”

Quando questionado sobre Resposta da Rainha, seu porta-voz oficial Árbitro Dickie disse à mídia: “Provavelmente a mesma reação que você teve se viu sua casa pegando fogo. Ela parecia muito chateada.”