O apresentador da ESPN afirma que Caitlin Clark não seria tão famosa se Paige Bueckers tivesse permanecido saudável

Ccom o Torneio Feminino da NCAA alcançando o Últimos quatro palco, todos os olhos estão voltados Caitlin Clark. Em sua última temporada, ela tem a missão de ganhar um campeonato antes de ir para o WNBA.

Stephen A. Smith e Molly Qerim questionam as habilidades de Caitlin ClarkTwitter

Ficar no caminho dela é UConncom guarda estelar Paige Bueckers pronto para roubar os holofotes de Clark. Bueckers tem sido incrível no torneio e suas atuações estelares levaram a um tomada quente chocante de Molly Qerim, da ESPN.

Poderia Paige Bueckers ser maior que Caitlin Clark?

Ao discutir o jogo com Stephen A. Smith no First Take, Qerim chegou a dizer que Clark é “sorte que esta equipe UConn não esteja saudável“. Então ela fez uma afirmação ousada.

Se Paige Bueckers não tivesse perdido basicamente duas temporadas, não sei se estaríamos falando de Caitlin Clark do jeito que estamos agora, e isso é fato.

Smith realmente parecia concordar com ela, alegando que ele “disse que outro dia“.

Bueckers perdeu tempo durante seu segundo ano devido a uma lesão no joelho, mas voltou a tempo de jogar papel fundamental na UConn alcançando o Campeonato Nacional. Ela perdeu toda a temporada seguinte por causa de uma ruptura no ligamento cruzado anterior.

É verdade que os ferimentos a atrasaram, mas Clark é sua própria entidade. Bueckers é um atirador e passador eficiente de três pontosmas Clark tem sido essencialmente um exército ofensivo de uma mulher só por Iowa nas últimas quatro temporadas.