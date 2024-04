O ataque de raiva do árbitro Sean Corbin: três expulsos de uma vez em Pelicans vs.

Sean Corbin era como um atirador que recebe um pulso quente e entra em uma sequência de rebatidas em sua última atuação como arbitragem. No caso dele, como não consegue fazer cestas, começou a expulsar jogadores. Três em apenas alguns segundos, e suas vítimas foram Herb Jones, Trey Murphy III e Dyson Danielstodos os Pelicanosque mandou para o vestiário nos segundos finais do jogo contra o Magic (derrota por 108-117).

Corbin começou a fazer gestos técnicos e desqualificantes após um Paulo Banchero enterrar para fazer o placar 106-114 com oito segundos restantes. Sem nenhuma brincadeira ou ação violenta envolvida, tudo indica que houve protestos ou insultos graves.

O Pelicanos banco, liderado pelo treinador Willie Verdee os fãs ficaram incrédulos. Francisco Wagner converteu os próximos três arremessos para garantir a vitória para o Magia.

“Entendi: sentimos que outras equipes estão entendendo e nossos rapazes estão frustrados com isso. Com razão. Mas no final temos que manter a calma.” Verde disse.

“Nunca vi isso antes. Não vou dizer que fomos a razão de tudo ter acontecido, mas acho que nosso jogo definitivamente te frustra um pouco”, disse Banqueiroo Pelicanos‘Atormentador de 32 pontos.