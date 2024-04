O atletismo deve deixar Oakland e jogar em Sacramento a partir de 2025

Tele O atletismo deixará Oakland após esta temporada e jogará temporariamente em um parque da liga secundária perto de Sacramento até que seu novo estádio planejado em Las Vegas seja construído.

O Athletics anunciou na quinta-feira a decisão de jogar na casa do Sacramento River Cats de 2025-27 com opção para 2028 após ftentando chegar a um acordo para estender seu aluguel em Oakland durante esse período.

“Exploramos vários locais para um lar temporário, incluindo o Oakland Coliseum”, disse o proprietário João Fisher disse em um comunicado.

“Mesmo com o relacionamento de longa data e as boas intenções de todas as partes nas negociações com Oakland, as condições para chegar a um acordo pareciam fora de alcance. Entendemos a decepção que esta notícia traz aos nossos fãs, já que esta temporada marca a nossa última em Oakland. Ao longo desta temporada, honraremos e celebraremos nosso tempo em Oakland e compartilharemos detalhes adicionais em breve”.

Torcedores irritados com a decisão do Atletismo

O Athletics anunciou em abril passado sua intenção de se mudar para Las Vegas e Proprietários da MLB aprovou por unanimidade o pedido de realocação em novembro.

A decisão irritou os torcedores em Oakland e o baixo público do time caiu vertiginosamente, com o clube empatando 832.352 torcedores, o menor número da liga, ao desatualizado Coliseu na temporada passada.

O Atletismo atraiu 13.522 torcedores na noite de estreia deste ano e mais alguns milhares protestaram contra Fisher no estacionamento, e não conseguiu atingir 7.000 torcedores em nenhum dos seis jogos seguintes.

O Atletismo agora jogará as próximas três temporadas em Sutter Health Park em West Sacramentoperto da capital do estado e da arena da NBA onde o Jogo do Sacramento Kings.

O estádio da liga menor tem 10.624 assentos fixos e atualmente acomoda 14.014 torcedores, com assentos no gramado e em pé.

“Estou emocionado em receber o Athletics no Sutter Health Park, onde jogadores e fãs podem desfrutar de uma experiência de beisebol de classe mundial e criar memórias inesquecíveis”, disse Proprietário do Sacramento Kings, Vivek Ranadiv, que também é dono da liga secundária River Cats.

“Hoje marca o próximo capítulo do esporte profissional em Sacramento. A paixão de nossos fãs é incomparável e esta é uma oportunidade incrível de mostrar um dos mercados mais dinâmicos e vibrantes do país.”

Os River Cats continuarão a jogar em seu estádio pelos próximos três anos e o dividirão com o Atletismo.

Comissário Rob Manfred agradeceu aos líderes da área de Kings e Sacramento por chegarem a um acordo.

Ao permanecer no norte da Califórnia, o Athletics espera reter uma grande parte de seus direitos televisivos locais detidos pela NBC Sports California, supostamente vale US $ 67 milhões por ano.