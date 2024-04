O ator de ‘Yellowstone’ Cole traz muitos mortos encontrados dias depois de desaparecer

Cole traz muito – mais conhecido pelo spin-off de “Yellowstone” “1923” – foi encontrado morto no Kansas… isso menos de uma semana depois de seu desaparecimento, confirmaram as autoridades.

O Gabinete do Xerife do Condado de Johnson disse em comunicado na sexta-feira que descobriu Cole – cujo tio Mo traz muito estrela “Yellowstone” – na manhã de sexta-feira em uma área arborizada depois que uma pessoa notou um veículo desocupado nas proximidades e notificou as autoridades.