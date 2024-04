O ator Oliver Stark detona fãs homofóbicos de ‘9-1-1’ depois que o personagem é lançado

Oliver Stark não aceita comentários homofóbicos dos fãs de “9-1-1″… dizendo diretamente que eles perderam totalmente o objetivo do programa.

O ator – que interpreta Evan ‘Buck’ Buckley desde a estreia do programa em 2018 – acessou o Instagram no sábado para agradecer a muitos fãs por apoiarem o enredo recente de seu personagem… antes de abordar os trolls de frente.

Stark diz que não se importa se a sexualidade de Buck arruinou o show para alguns fãs… acrescentando que o show sempre contou com histórias e personagens inclusivos, então não deveria ser um obstáculo para os fãs.

E OS diz que não tem certeza do que mostra as pessoas que estão abandonando o “9-1-1” agora, embora estivessem assistindo… porque ele diz que elas claramente não entenderam o objetivo deste.

Caso você não esteja atualizado sobre “9-1-1″… Buck beijou outro personagem masculino no final de um episódio que foi ao ar na quinta-feira – e, Oliver disse que o programa parecia estar caminhando para o beijo por um longo tempo. tempo, conscientemente ou não.

Aliás… parece que muitas pessoas estão sendo super solidário do beijo online – com muitos no X dizendo que amam a decisão tomada pelos showrunners.