O calendário da Fórmula 1 2025 finalmente chegou. Quais são as datas dos Grandes Prêmios de Miami, Austin e Las Vegas?

TO anúncio do calendário da Fórmula 1 para a temporada de 2025 inclui cinco corridas na América do Norte, com destaque para as três corridas que serão realizadas nos Estados Unidos. A temporada contará com um total de 24 Grandes Prêmios naquele que será o 75º aniversário da competição na categoria mais alta do automobilismo do mundo.

Quando acontecem as corridas de F1 nos Estados Unidos?

A temporada começará de 14 a 16 de março na Austrália e terminará com o Grande Prêmio de Abu-Dhabi de 5 a 7 de dezembro de 2025, e será realizada em quatro dos cinco continentes do mundo, deixando de fora apenas a África.

Os locais de Miami, Austin e Las Vegas fazem parte do calendário da F1, juntamente com Canadá (Montreal) e Cidade do México, nas visitas que o principal circo do automobilismo fará ao América do Norte.

A primeira data será a sexta corrida da temporada e será realizada em Miami de 2 a 4 de maio, seguida pelo Grande Prêmio de Austin de 17 a 19 de outubro, e finalmente, Las Vegas fará sua aparição na penúltima data do campeonato, a partir de 20 a 22 de novembro.

A corrida no circuito Gilles Villeneuve Street, em Montreal, no Canadá, será realizada de 13 a 15 de junho, enquanto o Grande Prêmio da Cidade do México será realizado de 13 a 15 de junho. 24 a 26 de outubro.

As tradicionais férias de verão da F1 serão em agosto, quando a temporada será interrompida por três semanas entre os Grandes Prêmios da Hungria e da Holanda.

Calendário Fórmula 1 2025

Este é o calendário completo da Fórmula 1 para 2025: