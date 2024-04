O cantor country Colt Ford sofre ataque cardíaco após show e está estável na UTI

Estrela da música country Colt Ford foi parar no hospital depois de sofrer um ataque cardíaco após seu show no Arizona esta semana… mas sua equipe diz que ele está aguentando firme.

A equipe do cantor diz que Colt está atualmente na UTI do Banner Desert Medical Center em Mesa, Arizona – isso ocorre logo após uma emergência médica após sua apresentação no Dierks Bentley‘s Whiskey Row em Gilbert na noite de quinta-feira – e seu representante disse ao TMZ que ele está estável no momento.