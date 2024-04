O casal real Meghan Markle e o Príncipe Harry consideram unir forças com os Kardashians

Kris Jenner67, está supostamente entrando em contato com Meghan Markle42 e Príncipe Harry, 39, para potencialmente aparecer no reality show de sua família. Parece que existe uma amizade crescente entre Kris e o casal real, com possibilidade de uma participação especial no popular programa. Kris estendeu um convite a Meghan para se juntar “Os Kardashians“como estrela convidada, e parece que Meghan está contemplando a oferta.

De acordo com a Heat Magazine, Meghan e Harry estão interessados ​​em se envolver com a família Kardashian porque os veem como “colegas experientes em mídia” que poderiam proporcionar alguma camaradagem. Uma fonte compartilhou que Meghan vê isso como uma oportunidade de fazer networking e ganhar uma nova perspectiva enquanto ela navega em seu retorno à indústria do entretenimento.

Príncipe Harry verifica o chão para evitar que Meghan tropece

Uma fonte também confirmou à Bella Magazine, conforme relatado pelo The Mirror, que Kris está tentando trazer o casal real “para o mainstream”. A fonte enfatizou os círculos comuns partilhados pelas duas famílias e sugeriu que seria natural que colaborassem. No entanto, a fonte também observou que Kris está abordando a situação com paciência, não querendo pressionar muito agressivamente.

A fonte revelou ainda que a equipe de Meghan e Harry não expressou nenhum problema de princípio com a ideia de uma participação especial no reality show. Esta colaboração potencial pode ser uma vitória significativa para Kris, pois abre oportunidades lucrativas para ambas as partes.

Markle considera oferta de Kris Jenner

Em resposta à oferta de Kris, Meghan estaria considerando a oportunidade por sentir uma conexão com a família Kardashian. A possibilidade de ela ingressar em “The Kardashians” como atriz convidada reflete seu interesse em explorar novos caminhos na indústria do entretenimento.

Em resumo, o vínculo relatado entre Kris Jenner e Meghan Marklejuntamente com o potencial para Príncipe Harry para se juntar, gerou especulações sobre uma futura participação especial em “Os Kardashians.” Ambas as partes veem benefícios potenciais na colaboração, e parece que Meghan está aberta à ideia devido ao seu desejo de expandir sua rede e ganhar uma nova perspectiva em sua carreira.