O caso Cameron Sutton toma um rumo surpreendente: por que as autoridades decidiram libertar o Lions CB?

Cameron Sutton não é mais um fugitivo. O antigo Leões de Detroit O cornerback manteve-se muito discreto após acusações de suposta violência doméstica. No entanto, uma declaração recente de seus advogados deu uma reviravolta inesperada na trama do jogador.

Em 21 de março de 2024, começou a circular a notícia de que o Gabinete do Xerife do Condado de Hillsborough emitiu um mandado de prisão contra Sutton para “agressão agravada – violência doméstica.” Os supostos fatos teriam ocorrido no dia 7 de março, embora inicialmente a identidade da vítima não tenha sido divulgada.

Desde então, o paradeiro do jogador foi desconhecido. As autoridades não conseguiram localizá-lo em sua casa ou pelo celular. Dada a gravidade dos acontecimentos e Sutton ausência, o Leões decidiu libertá-lo.

Um desenvolvimento inesperado no caso

Depois de uma semana fora dos olhos do público, na segunda-feira, 1º de abril, foi anunciado que Sutton finalmente se entregou às autoridades. “Depois de semanas fugindo da aplicação da lei, este homem finalmente fez a escolha certa ao se entregar”, anunciou uma declaração de Xerife Chad Chronister.

No entanto, algumas horas depois de se entregar, Sutton foi liberado. “Em 31 de março de 2024, o Sr. Cameron Sutton voluntariamente se transformou no Gabinete do Xerife do Condado de Hillsborough. Em 1º de abril de 2024, ele foi libertado sob fiança”, relata um boletim de seus advogados.

“Liberado sob sua própria fiança” significa que o jogador foi liberado sem fiançacom a condição de assinar um compromisso escrito de que comparecerá em tribunal Quando solicitado.

As acusações contra Sutton

De acordo com o comunicado, “Depois de concluir uma investigação sobre o assunto, o Gabinete do Procurador do Estado optou por registrar uma única contravenção.”

O documento explica ainda que a família do jogador quer privacidade para resolver suas divergências: “Tanto o Sr. Sutton e a mãe dos seus filhos solicitam privacidade neste assunto, pois consideram que se trata de um assunto de família e desejam resolvê-lo em família.”

Com as consequências jurídicas aparentemente resolvidas, Sutton carreira poderia se beneficiar. Quer o Leões decidir reintegrá-lo ao elenco ou outro time estiver interessado em contratá-lo, agora há pelo menos uma chance de ver o cornerback estrela em 2024 NFL temporada.