O contendor do Masters, Bryson DeChambeau, enfrentando o August National com um taco de golfe feito de uma impressora 3D

Bryson DeChambeau é conhecido por suas abordagens incomuns ao nível superior de golfe profissional, e ele só está contribuindo para isso com um bom desempenho no Mestrado em Augusta (Geórgia) enquanto usava um taco de golfe impresso em 3D.

O americano, que na verdade assinou contrato com a LVI Golf League da Arábia Saudita, liderava a famosa competição vencida por grandes nomes como Tiger Woods e Phil Mickelson indo para sexta-feira graças ao seu estranho método de usar o ferro artificial.

Mas devemos confiar nele, afinal, já que ele se formou em física na Southern Methodist University, no Texas, enquanto competia no cenário da NCAA. Ele também ganhou o campeonato da Divisão I da NCAA em 2015, então há um método para sua loucura.

“Coloquei novos ferros esta semana; acho que é uma grande mudança”, DeChambeau disse em Augusta. “E (eu) tenho usado esse novo driver, 3 madeiras e 5 madeiras.

“Praticamente todo o meu saco está diferente desde o Greenbrier do ano passado, e o taco é a única coisa que permanece igual.

“É uma questão de velocidade. Quando erro o dedo do pé ou o calcanhar, parece que ele voa muito mais reto para mim e é isso que me permite ficar mais confortável com a bola.”

Sua abordagem não convencional foi desenvolvida por um clubmaker chamado Avoda e só foi aprovada para uso no torneio tarde recebendo um voto de aprovação na segunda-feira, 8 de abril.

Qual foi a classificação após a primeira rodada do Masters?

Os competidores tiveram que esperar para dar início à edição de 2024 do mais famoso torneio de golfe, pois a Mãe Natureza ainda não estava pronta para permitir o início do 88º Masters no Augusta National.

No entanto, quando eles começaram a andar, os tiros começaram a rolar para DeChambeau que terminou o primeiro dia com a liderança, conforme já mencionado.

1. Bryson DeChambeau (-7 abaixo do par)

2.Scottie Scheffler (-6)

3. Nicolai Hjgaard (-5) (até 15)

T4. Danny Willett (-4)

T4. Max Homa (-3) (até 13)

T6. Ryan Raposa (-3)

T6. Cameron Davis (-3)

T6. Tyrrell Hatton (-3) (até 14)

Outros notáveis:

T17. Tiger Woods (-1) (até 13)

T17. Rory McIlroy (-1)

T17. Patrick Cantlay (-1)

T32. Brooks Koepka (E)

T42. Phil Mickelson (+1)

T42. Jon Rahm (+1)

T54. Jordan Spieth (+2)

T75. Rickie Fowler (+4)