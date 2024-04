O criticado ex-apanhador dos Yankees, Gary Snchez, reflete sobre a pressão de jogar no Bronx

Dapanhador ominicano Gary Snchez já foi visto como uma parte vital do futuro dos Yankees durante meados da década de 2010já que fazia parte dos ‘Baby Bombers’ ao lado Aaron Judge, Greg Bird, Gleyber Torres, Miguel Andjar, Gary Sánchez e Luis Severino. No entanto, a maior parte da carreira deste núcleo nos Yankees descarrilou, com apenas Judge e Torres ainda no time.

No caso de Sanches, ele foi duramente criticado por seus erros defensivos como receptor. Apesar de ter um bastão poderoso e habilidades inegáveis seus últimos anos como ianque não foram agradáveis ​​para o Kraken, que finalmente conseguiu sair do Bronx no agora infame comércio que o levou a ser enviado para o Minnesota Twins em troca de Josh Donaldson e Isiah Kiner-Falefa para o Yankeesentre outros atores envolvidos.

A vida depois dos Yankees para Gary Snchez

Dois anos depois dessa negociação, Gary Snchez está agora no Milwaukee Brewers e recentemente conversou com a mídia antes da série de seu time contra os Yankees. Ele certamente se lembrou da pressão de ser um Yankee, dizendo que todo jogo da temporada regular “parece playoffs”, segundo Greg Joyce, do The New York Post.

Sempre há boas lembranças dos Yankees. Os playoffs são aqueles de que você sempre se lembra, mas com os Yankees, parecia que você disputou 162 jogos de playoffs lá. Em cada jogo, você está lá para vencer e sente isso. Você sente que todos estão tentando cumprir a mesma missão. Realmente parece que foram 162 jogos de playoff lá. Gary Sanchez

Desde que deixou o Yankees, Gary Snchez está rebatendo 0,209/0,281/0,421 com 96 OPS+ e 36 home runs, servindo principalmente como apanhador reserva e rebatedor designado em meio período, jogando pelo Minnesota Twins, San Diego Padres, New York Mets e agora Milwaukee Brewers.