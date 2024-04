O deslize do Snapchat de JuJu Smith-Schuster não deixa nada para a imaginação

Patriotas da Nova Inglaterra‘receptor amplo JuJu Smith-Schuster se viu no meio de uma tempestade nas redes sociais após um incidente inadvertido Snapchat o erro deixou os seguidores atordoados. O jovem de 27 anos NFL estrela inadvertidamente compartilhou uma selfie que exposto mais do que o pretendidoprovocando um frenesi entre fãs e espectadores online.

Smith-Schuster, conhecido por suas proezas em campo, carregou inadvertidamente a imagem reveladora, que o mostrava em um carro ao lado de umcompanheiro masculinopara seu História do Snapchat. Apesar da rápida exclusão da postagem, o estrago já estava feito, com vários seguidores já tendo capturado e divulgado a imagem em diversas plataformas online.

O incidente ocorreu em meio a uma enxurrada de atividades em Snapchat de Smith-Schuster conta, onde ele compartilhou vislumbres de suas atividades noturnas, incluindo fotos de um jantar e um vídeo com sua namorada. Contudo, foi o exposição não intencional que atraiu mais atenção, provocando uma mistura de choque, diversão e descrença dos fãs.

Reagindo ao Postagem pornográfica, os fãs recorreram às redes sociais para expressar seu espanto e diversão. Memes e referências humorísticas inundaram as seções de comentários, com um fã se referindo, brincando, à genitália de Smith-Schuster como sua “mini juju.” Outro fã alertou divertidamente contra ver a história do Snapchat, fazendo comparações com uma cena do popular programa de TV “iCarly.”

JuJu Smith-Schuster supera o escândalo nas redes sociais

Apesar do frenesi das redes sociais, Conquistas de carreira de Smith-Schuster permanecem dignos de nota. Elaborado na segunda rodada do Draft da NFL de 2017 pelo Pittsburgh Steelersele teve uma passagem de sucesso pela equipe, incluindo uma temporada de destaque em 2018 que lhe rendeu um Pro Bowl acenar. Depois de uma breve passagem pelo Chefes de Kansas CitySmith-Schuster juntou-se ao Patriotas da Nova Inglaterra em um lucrativo contrato de três anos, solidificando ainda mais sua posição como atleta de primeira linha na liga.

Enquanto o Acidente no Snapchat pode ter ofuscado momentaneamente seus elogios em campo, Smith-Schuster continua focado na próxima temporada, pronto para causar impacto com seu novo time.