O detalhe do boné Coachella de Taylor Swift entusiasma Travis Kelce e lhe renderá mais dinheiro

Travis Kelce e Jason KelceO podcast New Heights de New Heights pode ter recrutado seu maior fã de todos os tempos, pois Taylor Swift usou um chapéu em homenagem ao podcast de um dos festivais de música mais famosos do mundo ao aparecer no Coachella com o Chefes de Kansas City‘ final apertado.

O irmãos Kelce formaram o podcast, que se tornou popular, em dezembro de 2022, poucos meses antes de a dupla se enfrentar no Super Bowl com Jason Kelce representando o Philadelphia Eagles, que perdeu um jogo disputado para Patrick Mahomes‘ Chefes.

Taylor Swift e Travis Kelce fazem aparição surpresa no Coachella e curtem música do cantor

E agora eles tiveram um grande movimento de relações públicas como Rápidoque está namorando Kelce desde agosto de 2023, levaram alguns de seus produtos para o Coachella, na Califórnia. A cantora da Eras Tour usou um chapéu verde no evento enquanto assistia a apresentação do Ice Spice no palco. Ela garantiu que os fãs ao seu redor tivessem uma boa visão enquanto ela usava o boné voltado para a frente e depois para trás também.

O casal é claramente grande em música como Kelce tem sido uma presença regular no Coachella ao longo dos anos e isso não é Rápidoprimeiro rodeio no festival, mas eles também estão perseguindo seus próprios interesses musicais como Kelce está pronto para lançar seu próprio evento chamado Kelce Jam enquanto Rápido continuará com sua Eras Tour em maio.

Ela também deve lançar seu 11º álbum, intitulado The Tortured Poets Department, que tem sido altamente aguardado naquele que é o auge de sua carreira musical, já que sua Eras Tour quebrou um bilhão de dólares em receitas.

Quem tem se apresentado no Coachella 2024?

Alguns grandes nomes da indústria foram a atração principal do evento este ano, com nomes incluindo Doja Cat, Lana Del Rey e Tyler, o Criador subindo ao famoso palco para uma oportunidade única na carreira no Empire Polo Grounds em Indio, Califórnia.

Outros nomes incluem: Ice Spice, Sublime, Grimes, Lil Uzi Vert, J Balvin, Peso Pluma, Renee Rapp, Jhene Aiko, Victoria Monet, Deftones, Bizarrap e Lil Yachty.