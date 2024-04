O diagnóstico de câncer de próstata de OJ Simpson cobrou um preço e foi frágil nos últimos dias

OJ Simpson A batalha contra o câncer teve um grande impacto em sua saúde no ano passado – e em seus últimos dias, ele estava incrivelmente frágil e virtualmente irreconhecível… TMZ descobriu.

Fontes com conhecimento direto dizem-nos que OJ foi, de facto, diagnosticado com cancro da próstata – algo a que ele aludiu pela primeira vez em maio de 2023 num vídeo que publicou no X. Ele nunca ofereceu muitos detalhes e parecia sugerir que o tinha superado.