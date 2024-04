O diretor de arte de ‘La La Land’ reage às comparações de ‘Joker 2’, sem grande problema

Austin Gorg o diretor de arte da Damien Chazelle O sucesso de 2016 de 2016, “La La Land”, ele mesmo não percebeu as comparações… mas ele diz ao TMZ que quaisquer semelhanças não são grande coisa, porque fazer filmes muitas vezes envolve pegar emprestado um pouco de inspiração do trabalho de outras pessoas.

Austin avalia o Todd Phillips -dirigiu ‘Joker 2’ fazendo comparações com Ryan Gosling dar Emma Stone O filme de é provavelmente apenas um caso de ambos os filmes explorando tropos cinematográficos já usados, explorados por muitos filmes – como ele aponta, “La La Land” foi essencialmente uma carta de amor aos filmes clássicos, mesmo usando cenários da velha escola. musicais.

Quanto à cena de Joaquim Phoenix de Arthur Fleck e Lady Gaga ‘s Harley Quinn dançando ao luar, que reflete um momento semelhante com Stone e Gosling em “La La Land”, ele diz que não é nada novo – é apenas a magia básica do cinema para encantar o público.

Ele resume: “As comparações provavelmente dizem mais sobre a nossa cultura online do que qualquer crítica significativa ao filme. Dito isto, estou feliz que as pessoas estejam envolvidas. Isso significa que os filmes ainda estão no centro da nossa cultura.”