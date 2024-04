O efeito Messi: o jogo do Inter Miami supera o preço do Patriots e do Revolution no Gillette Stadium

EUum testemunho notável de seu apelo duradouro, Lionel Messiconseguiu fazer os preços dos ingressos de futebol em Estádio Gillette em Foxborough, Massachusetts, superam os do New England Patriots da NFL. Neste sábado, como Messi e ele Inter Miami equipe assume o Revolução da Nova Inglaterraem um MLS confronto, os fãs estão testemunhando os preços dos ingressos que estão estabelecendo recordes sem precedentes para o local.

O preço médio do bilhete para o jogo de hoje é impressionante US$ 285superando a média US$ 275 custo de frequentar um Patriotas jogo nesta temporada. Este aumento de preços não é apenas uma estatística, mas um indicador claro da enorme atração de Messi entre os entusiastas do futebol, especialmente os argentinos residentes nos Estados Unidos, que estão ansiosos para ver o seu herói nacional jogar.

Joe Pompliano destacou a tendência incomum de preços em Twitter, observando os custos extraordinários que os fãs estão dispostos a pagar para ver Messi em ação. “Os ingressos para ver Lionel Messi hoje no Gillette Stadium são mais caros do que para um jogo dos Patriots”, tuitou Pompliano, ressaltando o impacto financeiro da aparição de Messi.

Preços dos ingressos para ver Messi eclipsar outros times locais

Além disso, a disparidade nos preços dos bilhetes é ainda mais acentuada pela “Entrem“preços – o preço mais baixo que os torcedores devem pagar para entrar no estádio. Para a partida de hoje com Messi, o preço de entrada é impressionante US$ 222um forte contraste com o US$ 18 preço de entrada para o Revolução próximo jogo em casa contra o União da Filadélfia.

Este não é o primeiro NFL O estádio Messi esgotou este mês, reafirmando seu status como um ícone esportivo global, capaz de atrair multidões e aumentar a venda de ingressos onde quer que jogue. O efeito Messi no Gillette Stadium não é apenas um fenômeno, mas um reflexo claro de sua influência global incomparável e da base de fãs apaixonados que ele comanda.