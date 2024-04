O espólio de OJ Simpson planeja combater pagamentos a Goldmans, Browns

OJ Simpson o espólio de não pagará a sentença de seu julgamento civil tão cedo … de acordo com o executor do espólio, que diz que planeja lutar contra quaisquer pagamentos aos Browns ou Goldmans.

Malcolm conta ao Jornal de resenhas de Las Vegas “Espero que os Goldmans recebam zero, nada. Eles especificamente. E farei tudo na minha qualidade de executor ou representante pessoal para tentar garantir que eles não recebam nada.”

LaVergne diz que não gosta dos Goldman, em particular, em parte por causa do que eles fizeram O livro de JO ‘If I Did It’ … então, a rivalidade remonta a um bom tempo.