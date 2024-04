O “estilo de vida bilionário” do príncipe Harry e Meghan Markle revelado: como eles conseguem isso?

Príncipe Harry e Meghan Markle adoram viver a vida de bilionários, mas há apenas um obstáculo nesse estilo de vida: eles aparentemente não podem pagar por isso. Então, como eles fazem isso?

A dupla deixou a família real em 2020 para se mudar para a Califórnia, onde outros relatórios afirmam que contam com seus amigos para ajudar a financiar suas vidas luxuosas e agora alguns especialistas reais deram mais crédito a essa afirmação.

Meghan Markle usa suas habilidades de atuação para crianças doentes no hospital

Senhora Colin Campbell pinta um quadro de Markle sendo algum tipo de narcisista que só escolheu se casar Príncipe Harry por sua riqueza, e que ela permanece amarga até hoje como a Princesa de Gales, Kate Middletonrepetidamente tem empreendimentos de sucesso.

“[Meghan] culpa todos os outros pelos seus erros”, Campbell disse ao GB News. “Disseram-me que ela está furiosa porque não importa o que ela faça, tudo fracassa, e não importa o que Catherine faça, é bem-sucedido.

“Isso é irritante para ela. Meghan entrou na família real com a expectativa de poder ordenhá-los como se fossem um bezerro gordo e de poder acabar tendo um estilo de vida bilionário.

“Ela tem um estilo de vida bilionário sem dinheiro. Eles estão rapidamente enfrentando sérios problemas financeiros. Todos os negócios fracassam e todas essas figuras fantasmagóricas que eles estavam divulgando nunca chegarão à sua conta bancária.”

Markle ganhou US $ 50.000 por episódio no drama de sucesso do Peacock, Suits. Como ela estrelou 134 episódios no total, ela ganhou um mínimo de US$ 5,4 milhões. Isso também é anterior a qualquer endosso de patrocinadores, então ela definitivamente não tinha vergonha de dinheiro para tentar iniciar um empreendimento comercial.

Spotify odiou trabalhar com a dupla

Markle e Príncipe Harry pareciam estar caminhando para o sucesso quando anunciaram uma parceria com a popular plataforma de streaming de áudio Spotify, mas isso não durou muito antes de terminar.

De acordo com a Us Weekly, a gigante do streaming deveria divulgar um comunicado confirmando o quão bom era trabalhar com Markle mas isso nunca aconteceu.

Embora não saibamos o motivo exato do encerramento da parceria, um executivo da empresa pouco falou sobre eles e os acusou de serem vigaristas.

“Eu gostaria de ter estado envolvido no ‘Meghan e Harry sair da negociação do Spotify”, disse um executivo do Spotify Bill Simmons disse. “’Os malditos vigaristas.’ Esse é o podcast que deveríamos ter lançado com eles.

“Tenho que ficar bêbado uma noite e contar a história do Zoom que tive com atormentar para tentar ajudá-lo com uma ideia de podcast. É uma das minhas melhores histórias, foda-se eles. Os vigaristas.”