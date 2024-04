O estranho exercício de Damian Lillard da NBA faz os fãs duvidarem se realmente funciona

Estrela da NBAMilwaukee Bucks Damian Lillard foi pego atuando uma rotina de exercícios peculiar e bizarra que deixou os fãs coçando a cabeça e questionando sua eficácia.

No NBA mundo, os jogadores são conhecidos por seus rigorosos regimes de treino projetados para otimizar o desempenho em quadra. Mas este treino de Lillard executando uma série de movimentos não convencionais tem fãs questionando se realmente funciona, não é?

O estranho exercício de Damian Lillard

Enquanto alguns fãs a princípio pensaram que talvez fosse uma piada, outros duvidam de sua eficácia já em tom de zombaria. “Não admira que o Bucks esteja perdendo” .

Damian gira uma grande bola cheia de líquido, ao fazer isso, ouve-se seu treinador orientando-o durante o exercício. A viralidade do clipe vem como Milwaukee perdeu quatro jogos consecutivos e seis dos últimos sete.

Muitos usuários do X, brincando, culparam o regime de condicionamento físico pouco ortodoxo de Lillard pelas deficiências de sua equipe.

A eficácia em torno da rotina de exercícios pouco convencional de Damian Lillard coincide com a seqüência de derrotas do time da NBA, será que Lillard terá que intensificar o seu exercício para ajudar o Bucks a vencer no próximo jogo.