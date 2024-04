O ex-DJ de Big Daddy Kane, Mister Cee, morreu aos 57 anos

Hot 97, a estação onde Mister Cee construiu sua fundação, enviou uma declaração sincera para representar sua vida e carreira… “Como uma família na HOT 97 e WBLS, estamos profundamente tristes com o falecimento de nosso amado Mister Cee. Ele não era apenas um DJ; ele era um pilar de nossas estações, trazendo alegria a inúmeros ouvintes com seu lendário ‘Throwback at Noon and Friday Night Live’ conjuntos.”