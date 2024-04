O ex-intérprete de Shohei Ohtani, Ippei Mizuhara, está negociando sua confissão de culpa após escândalo de jogo

SA chegada de hohei Ohtani aos Dodgers foi marcada por um terrível escândalo de jogo que envolveu o ex-intérprete de Ohtani, Ippei Mizuhara, ligado a um escândalo de reserva em que ele devia milhões de dólares.

De acordo com o New York Times, Mizuhara está supostamente avaliando suas opções para uma confissão de culpa depois de ter roubado fundos da estrela dos Dodgers para cobrir suas dívidas com um corretor de apostas, Ohtani a equipe jurídica começou imediatamente a investigar a reclamação enquanto a MLB iniciava sua investigação dois dias após a demissão do intérprete.

Ohtani tem cooperado com autoridades policiais e investigadores de todo o mundo, incluindo o Divisão criminal da Receita Federalo Departamento de Segurança Internae a Gabinete do procurador dos EUA para o Distrito Central da Califórnia após suspeita de envolvimento do jogador no esquema, porém, o tradutor confessou ter roubado o dinheiro da conta do jogador.

Ippei será representado legalmente por Michael G. Freedman, um ex-procurador federal com experiência em defesa de colarinho branco. Mizuhara afirmou que fez apostas altas, mas nunca apostou no beisebol.

À medida que a investigação continua, Ohtani está sendo o mais cooperativo que pode e com o MLB depois de serem muito minuciosos em seus exames pois são muito rígidos quanto aos regulamentos da liga sobre jogos de azar e às responsabilidades dos jogadores e funcionários.