O ex-intérprete de Shohei Ohtani, Ippei Mizuhara, se entrega após ser acusado de roubar mais de US$ 16 milhões

Ippei Mizuharao ex-intérprete de Los Angeles Dodgers estrela Shohei Ohtanitransformou-se em autoridades federais.

A mudança ocorre um dia depois de ele ter sido acusado de fraude bancária e acusado de roubar mais de US$ 16 milhões da estrela da MLB de acordo com a ESPN.

Aqui estava a interação entre a estrela do Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani, e seu tradutor MizuharaTikTok

As revelações foram um choque para muitos, como Mizuhara era amigo próximo de Ohtani, trabalhando juntos desde 2017.

No entanto, isso está agora no passado, pois Mizuhara enfrenta acusações por suas formas de jogo, visto que as apostas esportivas são ilegais na Califórnia e ele é acusado de usar casas de apostas ilegais para fazer apostas.

Na tarde de sexta-feira Mizuhara está sob custódia federal e deve comparecer a um tribunal de Los Angeles às 13h, horário do Pacífico.

O relacionamento de Ohtani e Mizuhara

Mizuhara e Ohtani começaram a trabalhar juntos depois que o rebatedor/arremessador se juntou ao Los Angeles Angels como agente livre em dezembro de 2017.

Desde então Ohtani deixou os Angels e se juntou aos Dodgers, assinando um contrato de US$ 700 milhões por 10 anos em dezembro de 2023.

No entanto, o relacionamento deles agora foi ofuscado por Mizuhara e seu suposto jogo ilegal.

De acordo com a denúncia federal apresentada na quinta-feira, Mizuhara uma vez mandou uma mensagem para seu corretor de apostas “Eu sou péssimo nessa coisa de apostas esportivas, hein? Haha”.

Outro texto também veio à tona, com Mizuhara essencialmente admitindo o seu crime: “Tecnicamente eu roubei dele, está tudo acabado para mim”.

Mizuhara supostamente perdeu mais de US$ 40 milhões ao longo dos anos. Desde então, ele foi demitido de seu cargo.