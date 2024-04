O ex-marido de Gypsy Rose Blanchard, Ryan Anderson, fala

Reproduzir conteúdo de vídeo





Cigana Rose BlanchardO ex-marido está finalmente se manifestando depois de se separar de Gypsy… e ele está prometendo que mais detalhes virão em breve.

Ryan Anderson – que se casou com Gypsy em uma cerimônia na prisão em 2022 – acessou o IG na noite de sábado para se dirigir a legiões de fãs que estavam verificando como ele estava após as notícias de a separação chocante.

RA agradece a seus seguidores por seu apoio… antes de contar a eles que todos os detalhes de sua separação com GRB serão divulgados quando sua próxima série documental “Gypsy Rose: Life After Lock Up” for ao ar na Lifetime neste verão.

Ele incentiva as pessoas a segui-lo e garante ao público que postará mais atualizações com o passar do tempo.

Embora ele não entre em muitos detalhes no vídeo… está claro que Ryan ainda está processando as consequências de sua separação – já que ele disse ao Correio diário Sexta-feira ele foi “pego de surpresa” pela separação de Gypsy.

Ele também mencionou a rapidez com que Blanchard parecia reacendeu a chama com ela Ken Urker … seu ex-noivo, com quem ela passou muito tempo nas últimas semanas.



Reproduzir conteúdo de vídeo



Crime Verdadeiro com Natasha Cooper

Lembre-se… Gypsy recentemente tenho tatuagens combinando com Ken e fez uma entrevista no TikTok com ele, levando muitos a acreditar que os dois estão juntos novamente, embora ainda neguem as alegações.

Tudo isso aconteceu depois que fontes nos disseram que Ryan estava cigano culpado no relacionamento deles… dizer que Anderson a fez sentir que nunca conseguiria fazer nada certo.