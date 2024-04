O ex-noivo de Gypsy Rose, Ken, tem melhores intenções do que o marido, diz a mãe

Cigana Rosa Blanchard não está namorando o ex-noivo, Ken Urker apesar de ter feito tatuagens combinando com ele – mas ele tem o melhor interesse para ela – muito mais do que o marido dela … pelo menos é o que diz a mãe de Ken.

Raina Williams disse ao TMZ que Ken recentemente voou de sua casa no Texas para sair com Gypsy na Louisiana no meio dela separação contínua de Ryan Anderson – e a razão, segundo nos disseram, é porque ele queria estar lá para dar apoio… e servir de apoio para o GRB.