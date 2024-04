O ex-wide receiver do Patriots diz que os jogadores ‘temiam por suas vidas’ sob o comando de Bill Belichick

Bill Belichick a reputação de um treinador duro com uma atitude séria é bem conhecida. No entanto, revelações recentes de um dos seus antigos alunos lançaram uma nova luz sobre o temperamento do antigo Patriotas da Nova Inglaterra treinador principal.

Chris Hogan começou seu NFL carreira em 2011 como wide receiver não draftado. Depois de fazer parte das equipes de treino do 49erso Gigantese a Golfinhosele poderia finalmente fazer o Búfalo Bills’ escalação principal em 2012, onde permaneceu até 2015.

Foi precisamente em 2016 que ele desembarcou em Belichick’sPatriotasonde permaneceu até 2018. O recebedor, que se aposentou em 2021, conhece bem o caráter e os procedimentos do ex-técnico e deu a entender que os jogadores “temeu por sua vida” com ele no comando da equipe.

Belichick esquerda Nova Inglaterra em janeiro passado, após 24 anos e seis campeonatos com a equipe. Jerod Mayo ocupará seu lugar, sem experiência no cargo.

O temperamento difícil de Belichick

Falando na FanDuel TV “Para cima e Adams” mostrar, Hogan especulou que os jogadores devem ser substituídos por Belichick’s partida. O ex-técnico é famoso por expor seus jogadores diante de todo o time quando eles não atuavam como ele esperava.

“Não consigo nem imaginar como era a sala de reuniões na segunda-feira, quando eles voltaram para a entressafra com outra pessoa de pé na frente daquela sala, e todos provavelmente não gostam de temer por suas vidas serem chamados por Conta“, Hogan explicou.

A atitude de Mayo

Em contrapartida, ele considerou que “Jerod teve uma abordagem um pouco mais descontraída, ou talvez tenha.” maionese passou toda a sua carreira com o Tapinhasdesde quando ele foi escolhido como a décima escolha geral no draft de 2008 até ser nomeado técnico de linebackers em 2019 e agora como técnico principal.

Jerod Mayo os desafios estão apenas começando, e sua mão começará a ser sentida no draft em duas semanas, quando o Tapinhas continuará buscando preencher o vazio deixado pelo quarterback Tom Brady partida em 2019. Não é uma tarefa fácil, e maionese deve provar que está à altura do desafio.