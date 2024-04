O falecido Toby Keith foi homenageado no 2024 CMT Music Awards

Reproduzir conteúdo de vídeo



CBS

Toby Keith pode ter morrido de câncer de estômago há dois meses, mas seu espírito estava muito vivo no 2024 CMT Music Awards de domingo.

A falecida lenda do canto country foi celebrada em grande estilo no evento repleto de estrelas pelos músicos Brooks & Dunn, Lainey Wilson dar Sammy Hagerentre outros.

No Moody Center em Austin, Texas, Brooks & Dunn deram o pontapé inicial com uma versão da música de Toby de 1993, “Should’ve Been a Cowboy”.





Depois disso, Sammy subiu ao palco, contando primeiro histórias de descontração com seu amigo Toby ao longo dos anos em Cabo San Lucas, no México. Sammy então lançou o hit de Toby de 2003, “I Love This Bar”, para o público.

Lainey também prestou homenagem a Toby tocando sua faixa de 1998, “How Do You Like Me Now?”

E havia outros como Willie Nelsonfilho Lucasque fizeram discursos demonstrando seu amor pelo ícone da música.

No final da homenagem, amigos, familiares e colegas músicos de Toby ergueram copos vermelhos em memória de sua famosa música de 2011, “Red Solo Cup”.

Ex-arremessador estrela da MLB Roger Clemens fez um discurso emocionado no palco agradecendo à família de Toby por compartilhar o cantor com o mundo. Clemens mencionou especificamente a esposa de Toby, Tríciaque não compareceu à premiação.

Mas os três filhos de Toby… Shelley, Cristal dar Estela – estavam no meio da multidão e muito emocionados com as palavras de Clemens. Shelley e Krystal chegaram às lágrimas.