O filho de Drea de Matteo odeia a carreira de seus únicos fãs, aqui está a resposta dela a ele

Drea se lembra de ter perguntado a ele uma vez: “Você gosta daquela jaqueta que acabou de me pedir para comprar para você? Você gosta de todas as coisas que você quer e que te fazem feliz? Você gosta daquele novo PC que você implorou no Natal? Porque você não iria dê essa merda se a mamãe não mostrou a bunda!

Drea diz que a conversa não é tão chocante, porque ela e seus filhos mantêm tudo real em casa. Caso em questão… o bom conselho que ela deu a Waylon é como lidar com o potencial bullying por causa de seu OF, dizendo que ela disse a ele: “Se eles disserem alguma coisa, diga ‘aqueles peitos me alimentaram quando eu era um bebê, e eles são ainda me alimentando agora.'”