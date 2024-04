O filho de OJ Simpson com Nicole Brown deixou uma carreira lucrativa para cuidar de seu pai doente em Las Vegas

Justin Simpsonfilho do ex-astro da NFL OJ Simpson e de sua falecida esposa Nicole Brown Simpson, supostamente abandonou seu próspero negócio imobiliário em Flórida mudar para Las Vegas e cuidar de seu pai doente no crepúsculo de sua vida.

Este ato altruísta se desenrolou em meio OJ Simpson batalhar com câncer de próstatauma batalha que ele perdeu Quarta-feira.

Fontes próximas à família revelaram RadarOnline.com que Justinonascido da tumultuada união entre JO e Nicoletomou a difícil decisão de desenraizar sua vida e estar mais próximo de seu pai em momentos de necessidade.

Esta decisão veio depois JO’s a saúde sofreu uma grave crise, culminando em um problema cardíaco com risco de vida que exigiu uma cirurgia de emergência, durante a qual os médicos inseriram um stent em seu coração.

Apesar da gravidade da situação, Justino permaneceu firme ao lado de seu pai até o fim.

Simpsonque foi notoriamente absolvido do Assassinatos por esfaqueamento em 1994 de Nicole Brown Simpson e sua amiga Ron Goldmanpassou seus últimos meses cercado por sua família, incluindo seu dedicado filho Justinoque o apoiou apesar da nuvem de controvérsia que pairou sobre a família durante décadas.

O vínculo entre Justino e seu pai suportaram apesar do trauma e da agitação que enfrentaram após Nicole morte trágica.

Justinoque era apenas uma criança quando sua mãe foi brutalmente assassinada, e sua irmã Sidneyforam colocados no centro das atenções em meio a um julgamento altamente divulgado que cativou a nação.

Apesar dos desafios que enfrentaram, ambos os irmãos mantiveram em grande parte uma vida privada, com Justino seguir carreira no setor imobiliário em Flórida.

Embora o espectro do assassinato de sua mãe tenha pairado sobre Justin vida, ele perseverou, encontrando consolo em seu trabalho e mantendo um forte vínculo com seu pai.

OJ Simpson, em entrevistas ao longo dos anos, falou com entusiasmo sobre seus filhos, elogiando suas conquistas acadêmicas e proezas atléticas, mesmo enquanto lutava com as consequências da morte de sua esposa.