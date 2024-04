O filho do lendário Jerry Rice diz que ele e Caleb Williams podem ser o Brady-Gronk do Chicago Bears

USC receptor amplo Arroz Brenden está fazendo uma proposta forte para se juntar ao seu ex-companheiro de equipe Calebe Williams em qualquer time da NFL que selecionar o quarterback dos Trojans no draft de 2024. Rice, cujo pai é uma lenda da NFL Arroz Jerryfez uma comparação entre ele e Williams com a dupla icônica de Tom Brady e Rob Gronkowski.

Em entrevista ao TMZ Sports, Rice expressou sua crença de que ele e Williams poderiam ser uma força dinâmica em campo, semelhante à química compartilhada por Brady e Gronkowski durante seu tempo com o Patriotas da Nova Inglaterra e Bucaneiros de Tampa Bay.

“Tenho uma forte química em campo com Caleb”, disse Rice, enfatizando o potencial que eles têm juntos. Ele acrescentou: “Seria como USC vezes dois, porque agora não temos aulas com as quais precisamos nos preocupar ou todas essas distrações externas”.

Apesar do tempo que passaram juntos não ter produzido estatísticas surpreendentes, com Rice conseguindo 84 passes para 1.402 jardas e 16 touchdowns em dois anos, ele continua confiante em suas habilidades. No entanto, é importante notar que Rice não é atualmente considerado um dos melhores recebedores de sua classe. De acordo com o grande quadro final do Bleacher Report, ele está classificado como o 103º prospecto geral e o 20º em sua posição.

Rice traça paralelos com a química de Brady-Gronk

Derrik Klassen reconheceu o potencial de Rice, afirmando: “Rice pode ser um sólido receptor X vertical na NFL. Ele tem tamanho, força e habilidades de movimento explosivo para fazer isso. Dito isso, Rice ainda precisa aprender a exercer sua força de forma mais eficiente .”

Traçando paralelos com grandes nomes da NFL, é importante lembrar que tanto Tom Brady quanto Rob Gronkowski não eram candidatos muito elogiados quando entraram na liga. Brady caiu para a sexta rodada em 2000, enquanto Gronkowski foi escolhido na segunda rodada em 2010. Essa história de talento subestimado na busca de sucesso na NFL serve de incentivo para jogadores como Rice e Williams.

Quanto a Williams, espera-se que ele seja a primeira escolha no draft de 2024, provavelmente indo para o Chicago Bears. No entanto, com os Bears já contando com DJ Moore e recentemente adquirindo Keenan Allen, a prioridade para adicionar outro wide receiver pode ter diminuído.

Embora as aspirações de Rice de se reunir com Williams tenham que esperar por agora, sua confiança e determinação indicam que ele está pronto para causar um impacto no nível profissional.