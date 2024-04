O icônico encaixe de luva preta de OJ Simpson que mudou o rumo de seu julgamento por assassinato ‘Se não servir, você deve absolver’

Ó.J. Simpson teve sem dúvida o julgamento mais popular do século depois de ser considerado inocente do assassinato de sua esposa Nicole Brown Simpson depois que ela e Ron Goldman foram encontrados mortos a facadas na casa de Simpson em Los Angeles.

O caso de assassinato de OJ Simpson foi resolvido em parte com o uso das icônicas luvas pretas

OJ Simpson experimenta luva ensanguentada durante julgamento de assassinato de Nicole Brown em imagens do tribunal

Johnny Cochran ‘Se não couber, você deve absolver’ foi a frase do julgamento depois que a prova da luva de OJ Simpson foi uma prova decisiva do crime que muitos ainda acreditam que ele cometeu.

O julgamento de OJ Simpson ocorreu durante um período de agitação social, depois que os Estados Unidos e especialmente Los Angeles enfrentaram tumultos após o espancamento brutal de Rodney King por LAPD policiais que mais tarde foram considerados inocentes de quaisquer crimes depois que as imagens da câmera registraram as terríveis ações da polícia.

Depois que os policiais envolvidos no espancamento brutal de Rodney King foi considerado inocente de uso de força excessiva, as pessoas ficaram extremamente irritadas, para dizer o mínimo, e começaram uma série de tumultos que duraram mais de 6 dias, durante esses dias, a cidade de Los Angeles parecia um campo de batalha depois que as pessoas foram saqueadas, pilhadas e se rebelaram contra toda autoridade, o A Guarda Nacional dos EUA teve que intervir nas ruas.

A absolvição de Simpson foi supostamente devido a uma questão de impacto social se ele tivesse sido considerado culpado. As autoridades temiam que os tumultos de 26 de abril de 1992 fossem reacendidos e eles teriam outra emergência social em suas mãos.

No local do crime foi encontrado um par de luvas pretas que, segundo os promotores, pertenciam ao assassino, e OJ demonstrou que não serviam, o que significava que não eram dele.

Mike Gilbert que foi entrevistado pela ESPN mencionou que OJ Simpson estava tomando medicamentos para artrite quando os assassinatos aconteceram e durante o julgamento, ele os suspendeu, porém isso nunca foi provado.