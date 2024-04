O infame Ford Bronco de OJ Simpson já está à venda; atuais proprietários buscam lucro enorme

Óem 10 de abril, OJ Simpson faleceu aos 76 anos. Embora ele tivesse um notável Carreira na NFL, ele é mais lembrado pelo julgamento altamente divulgado e pelo veredicto controverso das acusações de assassinato por seu ex-esposa Nicole Brown e seu amigo Ron Goldman em 1994. Apesar de seu sucesso profissional, este incidente provavelmente ofuscará seu legado.

Um dos momentos mais emblemáticos na vida de OJ Simpson foi a infame perseguição em baixa velocidade em Los Angeles após os assassinatos de Brown e Goldman, que foi televisionado nacionalmente e se tornou um momento gravado na cultura pop.

O infame e icônico Ford Bronco

Simpson tentou de forma infame escapar do local de um crime em um Ford Bronco branco de 1993 que pertencia a seu amigo Al Cowlings. Agora, após a morte de Simpson, os atuais proprietários do carro estão tentando vendê-lo com um lucro significativo.

Michael Gilbert, ex-agente de Simpson, junto com dois amigos de Cowlings, são os proprietários do veículo icônico e esperam vendê-lo por nada menos que US$ 1,5 milhão. Eles planejaram colocá-lo à venda no 30º aniversário da perseguição.

Em 1995, Cowlings vendeu o Bronco para Gilbert. O veículo permaneceu estacionado em uma garagem em Los Angeles por 17 anos antes de ser transferido para o Hotel Luxor, em Las Vegas. Posteriormente, foi emprestado ao Alcatraz East Crime Museum, onde foi exibido como parte de uma exposição sobre o julgamento de homicídio.