O Irã responde a Israel lançando um ataque ofensivo com drones após ataque israelense à embaixada iraniana na Síria

EUran lançou um ataque com mísseis e centenas de drones contra Israel, de acordo com o exército israelense, os drones teriam sido interceptados pelos militares dos EUA e britânicos. O contra-ataque é uma retaliação ao ataque à embaixada iraniana em Damasco (Síria), no qual sete comandantes militares do país do Golfo Pérsico foram

morto.

O ataque foi interceptado pelos militares britânicos e norte-americanos

Numa declaração transmitida pela televisão nacional, o Irão Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica disse que lançou ataques com mísseis e drones contra Israel do Irã.

“A unidade aeroespacial da Guarda Revolucionária atacou alvos em Israel com dezenas de drones e mísseis em reação à Os crimes do regime sionistaincluindo o ataque à secção consular da embaixada iraniana em Damasco e o martírio dos nossos comandantes e conselheiros militares na Síria.”

O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) ganhou o poder na década de 1970 e tornou-se o guardião ideológico do Irã Revolução de 1979. De acordo com as suas escrituras, eles são responsáveis ​​pela defesa da República Islâmica contra ameaças internas e externas,

Monitoramento de drones israelenses

A capacidade de Israel de monitorar drones ajudou-os a prever o impacto e foram interceptados com defesas antiaéreas dos israelenses, Estados Unidos e Exército Britânico. Benjamim Netanyahu garantiu que Israel estava preparado para “um ataque direto do Irã” e que sistemas defensivos foram implantados.

“Estamos preparados para qualquer cenário, tanto defensivamente quanto ofensivamente. O Estado de Israel é forte. As Forças de Defesa de Israel são fortes. O público é forte,” Netanyahu disse em palavras recolhidas por