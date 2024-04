O IRGC iraniano adverte o governo dos EUA que ‘prejudicar os interesses do Irã resultará em uma resposta decisiva e lamentável’

TAs tensões entre Israel e o Irã aumentaram a tal ponto que a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) enviou recentemente um ataque a Israel como retaliação depois que a embaixada iraniana na cidade de Damasco, na Síria, foi atacada por israelenses, de acordo com o IRGC.

O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica enviou uma mensagem clara aos Estados Unidos

O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) ganhou o poder na década de 1970 e tornou-se o guardião ideológico da revolução iraniana de 1979. De acordo com as suas escrituras, eles são responsáveis ​​pela defesa da República Islâmica contra ameaças internas e externas.

“A unidade aeroespacial da Guarda Revolucionária atacou alvos em Israel com dezenas de drones e mísseis em reacção aos crimes do regime sionista, incluindo o ataque à secção consular da embaixada iraniana em Damasco e o martírio dos nossos comandantes e conselheiros militares na Síria..”

De acordo com uma cronologia do ataque do The Spectator Index, o Irão lançou mais de 200 drones e mísseis contra Israel, a esmagadora maioria interceptada antes de entrar no espaço aéreo israelita. Depois, as forças aéreas dos EUA e da Grã-Bretanha participaram na neutralização de ameaças antes de entrarem no espaço aéreo israelita.

Depois disso, ocorreram danos menores na base militar de Israel no sul do país. Felizmente, não houve mortes israelenses relatadas neste momentot.

O Os espaços aéreos de vários países regionais foram fechados, e as defesas aéreas estão em alerta máximo. Os aliados ocidentais de Israel e o Secretário-Geral da ONU condenam o ataque iraniano, embora haja um apoio bipartidário significativo dos EUA a Israel.

Israel convoca uma reunião do Conselho de Segurança da ONU, marcada para hoje. – Autoridades israelenses prometem que uma retaliação significativa está por vir.

Monitoramento de drones israelenses

A capacidade de Israel de monitorar drones ajudou-os a prever o impacto e foram interceptados com defesas antiaéreas dos israelenses, Estados Unidos e Exército Britânico. Benjamin Netanyahu garantiu que Israel estava preparado para “um ataque direto do Irão” e que sistemas defensivos foram implantados.