O irmão AB de Selena Quintanilla pede desculpas após castigar a multidão do festival

Selena Quintanilla irmão AB III está oferecendo um pedido de desculpas depois de perder o controle para os fãs neste fim de semana durante um festival de música no Texas … e ele está culpando o fato de ter parado de tomar os remédios.

Em um vídeo excluído e compartilhado no Instagram, o músico – que costumava fazer turnê com sua falecida irmã – disse que se arrependia de seu comportamento no festival de música Tejano Explosion 2024, em San Antonio… revelando que foi forçado a sair medicação para saúde mental em meio a um susto de câncer semanas antes.