O jogo Rangers-Devils começa com uma briga explosiva que desencadeia o caos nos segundos iniciais

EUnos momentos iniciais do jogo entre os Rangers de Nova York e a Diabos de Nova Jersey, oito jogadores foram expulsos depois que os dez patinadores que iniciaram o jogo brigaram quando o disco caiu.

Uma briga de cinco contra cinco após o apito inicial do árbitro produziu uma cena caótica no centro do gelo no Madison Square Garden.

K’Andre Miller enfrentou John Marino, Jimmy Vesey lutou contra Curtis Lazar, Barclay Goodrow tirou as luvas com Kevin Bahl e o capitão do Rangers, Jacob Trouba, enfrentou Chris Tierney.

Assim que o disco caiu para iniciar o jogo, os jogadores imediatamente abandonaram a concentração no jogo para se engajarem nos golpes. Ficou claro que havia animosidade não resolvida entre as equipes, e elas aguardavam ansiosamente a oportunidade de retornar.

Matt Rempe, Jacob Trouba, K’Andre Miller e Barclay Goodrow foram expulsos do jogo pelos Rangers. Enquanto Chris Tierney, John Marino, Kurtis MacDermid e Kevin Bahl sofreram má conduta no jogo dos Devils.

Os jogadores pareciam determinados a resolver suas diferenças no gelopriorizando suas disputas pessoais em detrimento do esporte que deveriam praticar.