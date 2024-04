O juiz apoia a alegação de legítima defesa de Ja Moran no processo em andamento, uma grande vitória para o jogador do Grizzlies

O craque do Memphis Grizzlies, Ja Morant, garantiu uma vitória legal como Tenessi juiz decidiu a seu favor Segunda-feiraafirmando sua alegação de legítima defesa em uma ação movida contra ele por um adolescente que ele deu um soco Julho de 2022.

O treino incomum de Damian Lillard levanta dúvidas entre os fãs da NBATwitter

A grande vitória de Ja Morant no tribunal

Juiz do Circuito do Condado de Shelby Carol Chumney proferiu o veredicto, enfatizando Morant’s direito à imunidade civil sob o estatuto de imunidade de autodefesa do Tennessee.

O juiz considerou que a equipe jurídica do adolescente não conseguiu refutar Morant’s afirmação de legítima defesa.

A decisão decorre de uma audiência de imunidade civil realizada em Dezembro de 2023 em Mênfisonde Morant testemunhou ter dado o primeiro soco em Joshua Hollowayentão com 17 anos, em um esforço para se proteger durante uma briga.

O incidente levou Holloway entrar com uma ação judicial contra Morantealegando agressão.

Juiz Chumney destacado Lei do Tennessee postura, afirmando, “um provocador geralmente não pode invocar autodefesa; se você começar uma briga, deverá estar pronto para terminá-la.”

Ela ressaltou que nesta situação, Holloway foi o provocador, com outros apenas interessados ​​em jogar basquete.

O que levou Ja Morant a dar um soco menor?

A briga aconteceu depois Hollowaysupostamente frustrado por perder vários jogos, lançou um passe para Morante durante uma situação de check-ball, acertando-o no rosto.

Morant afirmou que Holloway avançou em direção a ele, provocando sua reação defensiva.

Morant’s amigo de infância, Pacote Vomtetambém envolvido no incidente, reconheceu o soco Holloway uma vez, resultando em sua queda no chão.

Enquanto Morante não enfrentou acusações criminais, Pacote foi acusado de agressão por contravenção, posteriormente demitido.

Rebecca Adelmanquem é Holloway’s advogado, expressaram decepção com a decisão, afirmando seu compromisso em defender Joshua.

Enquanto isso, Morant’s a equipe jurídica se absteve de comentar imediatamente.

O processo lançou uma sombra sobre Morant’s Temporada 2023-24, que o viu suspenso por 25 jogos pela NBA por conduta prejudicial à liga, após um vídeo que o mostrava brandindo uma arma de fogo.

Morante já havia enfrentado uma suspensão de oito jogos por crime semelhante.

Apesar da turbulência jurídica, Morant’s desempenho em quadra antes de seu lesão no ombro no final da temporada mostrou suas proezas, com média de 25,1 pontos, 8,1 assistências e 5,6 rebotes em nove jogos após a suspensão.

O Grizzlies’ temporada decepcionante, marcada por lesões e Morant’s ausência, está com um recorde de 27-51, frustrando qualquer esperança de playoff para o Tenessi esquadrão.