EUum confronto de alto risco em Old Trafford, Liverpool e Manchester United lutou por um empate emocionante em 2 a 2. A partida viu o Liverpool assumir a liderança Luis Díazapenas para ser apoiado por um time resiliente do Manchester United liderado por Bruno Fernandes.

Desde o início ficou claro que o Liverpool estava falando sério, dominando a bola com uma série de chances no primeiro tempo. Apesar de seu domínio, eles só conseguiram marcar um gol solitário, deixando o técnico Jürgen Klopp lamentando as oportunidades perdidas ao chegar ao intervalo com uma vantagem estreita.

David ThompsonPA

Recuperado após o intervalo

No entanto, o Manchester United mostrou a sua resiliência na segunda parte, com Fernandes empata com um golpe impressionante à distância após um Erro de Jarell Quansah.

O ímpeto balançou a favor do United quando Kobbie Mainoo marcou um gol sublime para colocá-los na frente, deixando Klopp atordoado à margem.

ADAM VAUGHANEFE

Liverpool evitou a derrota

No entanto, o Liverpool recusou-se a ser derrotado e Mohammed Salah intensificou-se para converter um pênalti crucial, empatando o placar em 2-2 faltando pouco mais de 10 minutos para o fim. O jogo atingiu um nível febril nos acréscimos, quando o Liverpool buscava a vitória, mas não conseguiu.

Ao soar o apito final, ambas as equipas tiveram de se contentar com uma parte dos espólios, com o Liverpool a perder terreno na corrida pelo título.

Enquanto isso, O Arsenal manteve a liderança no topo da tabelaultrapassando o Liverpool no saldo de gols, intensificando a corrida pela supremacia na Premier League.