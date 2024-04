O marido da gêmea siamesa Abby Hensel é um veterinário condecorado do exército, 3 implantações

Gêmeo siamês Abby Henselo casamento com Josh Boliche é aquele que está cheio de medalhas de serviço militar – porque o cara é um veterinário condecorado… TMZ descobriu.

Porta-voz do Exército dos EUA Heather J. Hagan diz ao TMZ … Bowling foi especialista em saúde no Exército de fevereiro de 2010 a fevereiro de 2014. Durante esse tempo, Josh foi destacado 3 vezes no exterior … estacionado no Iraque, Kuwait e Afeganistão.

O cara também acumulou uma tonelada de medalhas durante seu tempo de serviço – incluindo a Medalha de Comenda do Exército, a Medalha de Conquista do Exército, a Comenda de Unidade Meritória, a Medalha do Serviço de Defesa Nacional e pelo menos 6 outras.

Na verdade… à primeira vista, parece que JB foi um bom soldado para o Tio Sam.

Ao final de seu serviço, Bowling ocupou o posto de especialista (E-4) … que é o posto padrão que os soldados rasos recebem após dois anos de serviço.

Não se sabe muito mais sobre Josh fora disso – ele transformou suas redes sociais em privadas – mas ainda há fotos dele em seu uniforme militar circulando online.

Abby e sua irmã gêmea siamesa, Bretanhaveio em defesa de Josh depois notícias do casamento de Abby em 2021 para ele ganhou as manchetes na semana passada. Lembre-se, os fãs questionaram o papel de Brittany no relacionamento de Josh e Abby… já que as irmãs compartilham todos os órgãos abaixo da cintura.

Embora o trio tenha optado por viver de forma privada – recusando-se a comentar sobre os detalhes de sua dinâmica – os gêmeos enviaram TikToks acabando com o fascínio do público com a situação deles.



