TO primeiro grande torneio do ano de golfe chegou e, embora o mau tempo tenha gerado muita emoção no Mestresnão poderia ter vindo em pior hora para Tiger Woods.

O pentacampeão do Masters, de 48 anos, quer se recuperar das lesões e impressionar mais uma vez em Augusta. No início desta semana ele afirmou que sente que ainda pode vencer o torneio novamente.

“Se tudo der certo, acho que posso conseguir mais um”, Bosque disse, acrescentando com um sorriso: “Preciso descrever isso mais do que isso, ou estamos bem?”

Ele também busca quebrar o recorde de maior número de cortes consecutivos feitos no Masters, recorde (23) que detém atualmente com Fred Casais e Gary Player.

O clima não ajuda a causa de Woods

No entanto, o clima na Geórgia não está ajudando Woods na busca de seus objetivos. Tempestades, chuvas fortes e ventos forçaram o adiamento dos tee times da primeira rodada.

Isso causou um atraso de duas horas e meia, forçando Bosque para iniciar sua primeira rodada às 15h54, horário local.

Como resultado, o jogador de 48 anos só conseguiu completar 13 buracos no dia com um abaixo do par, forçando-o a terminar a primeira volta na manhã de sexta-feira. A hora do chá mais cedo não ajudou a causa de Woodsao registrar dois bogeys em seus últimos cinco buracos.

A ação extra na sexta-feira significa Woods terá que completar 23 buracos na sexta-feirao que provavelmente não lhe fará nenhum favor devido aos problemas com lesões.

Na verdade, Woods foi forçado a se retirar do Masters do ano passado e ele até saiu do Genesis em fevereiro.

Bosqueque enfrenta uma escalada difícil em sua busca para fazer o corte, admitiu no início desta semana que a dor é um desafio que ele terá que superar ao fazer o curso.

“Cada tacada que não está na caixa do tee é um desafio”, disse Madeiras.

“O tornozelo não dói mais. Está fundido. Não vai a lugar nenhum. Então, tudo bem. São outras partes do meu corpo que agora precisam pegue o peso disso.

“As costas, os joelhos, outras partes do corpo têm que suportar a carga e apenas a capacidade de resistência de caminhar muito tempo e ficar de pé por muito tempo é um problema.

“As coisas simplesmente pioram. O treino que temos que fazer em casa muda no dia a dia. Alguns dias me sinto muito bem e outros nem tanto. Sinto dor todos os dias.”