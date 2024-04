O mistério de como Keanu Reeves quebrou o joelho no set é revelado: isso pode acontecer com qualquer um

Adiretor Keanu Reeves apareceu em janeiro andando com a ajuda de muletas e carregando uma bolsa de gelo para ajudar a desinflar o joelho esquerdo, um desenvolvimento terrível durante as filmagens de seu novo filme ‘Good Fortune’, no qual ele co-estrela com o comediante Aziz Ansarique também dirige as filmagens.

Imediatamente começaram as especulações sobre os motivos da lesão do ator veterano no set, talvez devido a uma cena de ação exigente.

Keanu Reeves adota novo visual para próximo filme em show de rock

No entanto, foi Ansarique revelou há poucos dias a forma improvável como ocorreu a lesão e garantiu que as cenas de ação das filmagens nada tiveram a ver com o infeliz incidente e sim aconteceu enquanto Keanu aproveitava um dia de descanso, após uma maratona dia, dentro de seu camarim: “Ele estava filmando comigo há uns 15 dias. E eu falei para ele: ‘Vá descansar no seu camarim uns 15 minutos’. E de repente ele tropeçou em um tapete e gritou: ‘Ah, meu joelho'”, explicou ele durante entrevista coletiva.

Os ‘Mestres de Nenhum’ e ‘Parques e recreaçãoO ator também elogiou o profissionalismo do homem de 59 anos diante das câmeras: “Ele é como um soldado”, disse ele sobre como Reeves fez tudo o que pôde para continuar trabalhando, apesar da dor e dos problemas de mobilidade. “Ele ainda filmou tudo, exceto as cenas em que tinha que dançar salsa. Mas ele disse: ‘Eu farei isso, eu farei isso. E tivemos que contê-lo: ‘Keanu, relaxe. Vamos dançar salsa. quando seu joelho estiver curado.

Ele também destacou que o ator passou metade da vida se colocando em situações de alto risco para rodar filmes de ação como ‘Speed’, a saga ‘John ​​Wick’ e ‘Matrix’. “Na verdade, em ‘Speed’ ele mesmo filmou a cena em que salta de um carro para outro. Eles não usaram aquela cena no final, mas ele usou”, revelou.

Ele observou que Reeves fez acrobacias extremas sem precisar “ir ao hospital nem nada”.

Novo projeto de Keanu Reeves

Reeves e Ansari co-escreveram e co-dirigiram este novo projeto com Seth Rogen e Keke Palmerem um projeto que foi anunciado pela primeira vez em abril de 2023, quando o presidente do Lionsgate Motion Picture Group Joe Drake disseram em comunicado ao Deadline que “agiram rapidamente para concretizar este projeto assim que ele estivesse disponível”.

“De fato, tivemos sorte com este filme”, disse Drake. “Amamos o roteiro e acreditamos fortemente em Aziz como ator e diretor. E quando você adiciona Seth e Keanu, dois talentos incríveis de classe mundial, liderando ao lado de Aziz, este tem o potencial de ser um filme muito especial para nós. .”