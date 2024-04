O motivo de Paris Hilton para não compartilhar fotos da filha London surpreende a todos

Paris HiltonO segundo filho de Júlia nunca teve fotos dela compartilhadas pela mãe, mas por quê? A razão é na verdade muito doce, altruísta e nobre como Hilton oferece para proteger seu bebê dos olhos brilhantes do mundo.

O homem de 43 anos tinha Londres em novembro de 2023, como seu segundo filho com Carter Reum.

O aniversário de Paris Hilton foi classificado como R quando Megan Thee Stallion se apresentou no WAP

Mas seu primeiro filho, Fénixtem sido regularmente vista em suas contas de mídia social, então qual é a razão por trás do duplo padrão? Hilton revelou no Fashion Trust US Awards.

“Eu sinto que minha vida tem sido tão pública com tudo”, disse ela ao E! Notícias. “Então eu só queria manter minha filhinha comigo.

“Vou mostrá-la ao mundo em breve porque todo mundo fica perguntando.”

Paris Hilton está amando a vida com sua nova família

Hilton alcançou a fama através da riqueza e das conexões de sua família, mas se tornou um nome familiar devido às suas aparições em reality shows de TV, principalmente The Simple Life, no qual ela estrelou ao lado Nicole Richie.

O espetáculo retratado Hilton e Rico vivenciando a vida fora de sua educação privilegiada, mostrando suas aventuras e interações com pessoas comuns. HiltonA personalidade de socialite, com seu estilo de vida glamoroso e travessuras festivas, alimentou ainda mais seu status de celebridade.

Mas agora ela tem uma nova vida e como ela se compara à antiga? A esquerda está querendo a fama que costumava ter ou a mulher de meia-idade está feliz com sua nova e jovem família? A verdade é que eles até procuram continuar a crescer juntos.

“Estou me divertindo muito. Nunca estive tão feliz. Eles são os anjinhos mais doces”, Hilton disse. “Eu adoraria uma irmã para Londres porque minha irmã e eu temos um relacionamento muito próximo.

“Eu não sei. Estou gostando muito dos dois agora. Mas isso seria realmente incrível.”