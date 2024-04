O namorado de Caitlin Clark, Connor McCaffery, deixa os fãs com inveja: você ainda tem tempo para deletar isso

Aabril marcou um marco significativo para Caitlin Clarka estimada estrela do Iowa Hawkeyes.

Ela não apenas liderou seu time ao título nacional, mas também conquistou o primeiro lugar no Draft da WNBA e supostamente selou um impressionante contrato de oito anos e US$ 28 milhões com a Nike.

Em meio a esses triunfos na carreira, Clark também comemorou um marco pessoal – seu aniversário de um ano com o namorado, o ex-jogador de basquete masculino do Iowa Hawkeyes Connor McCaffery.

Como a dupla comemorou?

Compartilhando sua alegria nas redes sociais, Clark expressaram gratidão pelas memórias compartilhadas e expectativa pelas aventuras que virão. Sua mensagem sincera ressoou entre os fãs, embora alguns não pudessem deixar de expressar um toque de inveja.

Em meio à enxurrada de mensagens de parabéns, um fã contou com humor ter testemunhado a reação dramática de alguém à notícia enquanto fazia compras no Walmart. Outro lamentou de brincadeira a perda para McCaffery, referindo-se afetuosamente a ele como “mano”.

No entanto, em meio às brincadeiras alegres, Apoiadores leais de Clark não pude resistir a provocá-la sobre a revelação inesperada de seu relacionamento. Alguns, brincando, pediram que ela reconsiderasse compartilhar esses momentos pessoais, enquanto outros ficaram maravilhados com A aparente boa sorte de McCaffery.

A história de amor de Clark e McCaffery começou em Iowa, onde a paixão compartilhada pelo basquete os uniu. Notavelmente, seus caminhos convergiram mais uma vez, com ambos agora em Indianápolis. Clarkcomo a primeira escolha para a febre de Indiana, e McCafferytrabalhando para o Indiana Pacers, navegam lado a lado no mundo profissional do basquete.

Como Clark continua a fazer barulho dentro e fora da quadra, seus fãs aguardam ansiosamente o próximo capítulo de sua jornada, tanto no basquete quanto no amor.