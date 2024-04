O namorado de Olivia Dunne, Paul Skenes, domina em sua primeira largada na Triple-A

Tele A temporada de 2024 da MLB está em andamento e, com isso, a Minor League Baseball iniciou sua temporada com muitos jovens jogadores emocionantes em todo o Níveis MiLB, como o prospecto número 1, Jackson Holliday, dos Orioles. Ele deveria começar a temporada nos Majors, mas em vez disso está no Triple-A e marcou em sua primeira rebatida do ano.

Entre essas estrelas em ascensão é Paul Skenes da organização Pittsburgh Pirates. Ele não é um arremessador qualquer, mas o melhor classificado em Projeção do MLB Pipeline em terceiro lugar geral este ano. Skenes começou a temporada com tele afiliado Triple-A do Bucs, Índios de Indianápolis, estabelecendo grandes expectativas para seu desempenho.

O namorado de Olivia Dunne dominou

Mais conhecido fora do beisebol por ser o namorado de Olivia Dunne, Skenes dominou em seu primeiro início de temporada nas ligas menores, ao lançar três entradas perfeitas contra o Louisville Bats, um afiliado do Cincinnati Reds.

Skenes dominou com cinco eliminações, com média de 160,1 mph em sua bola rápida. Ele alcançou os três dígitos em 12 dos 46 arremessos que fez no jogo, chegando a 160 km/h.

Sua namorada, Olivia Dunne, é uma ginasta estrela da LSU e uma notável influenciadora com mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, já que ela também era modelo de maiô da Sports Illustrated, com Skenes ganhando notoriedade nas redes sociais por ser seu namorado.