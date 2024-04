O negócio dos pais de Kate Middleton entra em colapso com taxas de insolvência de 326.000 dólares não pagas

Kate Middletonos pais Carole e Michael foram supostamente incapazes de pagar as taxas de 326.838 dólares devidas a uma empresa de insolvência após o colapso de seus negócios, foi relatado.

A empresa Party Pieces, dos pais da Princesa de Gales, entrou em administração com dívidas de 3 milhões de dólares aos seus credores.

Kate Middleton explica o que realmente aconteceu com ela e por que ela esteve ausente dos olhos do públicoTwitter

Eles fundaram a empresa em 1987, que vende principalmente equipamentos para festas e os lucros ajudaram a enviar seus filhos, Kate, Pipa e Jamespara o internato.

Mas o seu sucesso diminuiu nos últimos anos e contrataram a Interpath Advisory (IA), uma empresa municipal, para lidar com o processo de insolvência. No entanto, o The Times informa que eles não foram capazes de cobrir todos os custos de recuperação.

O processo de insolvência envolveu mais horas do que o inicialmente estimado para atender aos requisitos legais e às dúvidas dos credores.

Embora a empresa tenha recebido honorários de 64.659 dólares e deva recuperar mais com o tempo, ela determinou que não será capaz de cobrir as despesas incorridas.

Por que o negócio faliu?

Michael74 anos, largou o emprego como gerente na British Airways para se juntar à esposa Carole69 anos, em tempo integral na Party Pieces em 1989. Após um forte aumento nas vendas, seu crescimento permitiu que se mudassem para uma fazenda em Ashampstead Common, Berkshire.

Carole afastou-se da gestão diária do negócio em 2019 e tornou-se embaixador da marca. Mas ela foi trazida de volta quatro anos depois, enquanto procuravam um comprador para resgatar a empresa.

Depois de passar por dificuldades financeiras devido à pandemia de Covid, a Party Pieces caiu na administração e foi vendida a um comprador, James Sinclairque comprou o negócio por 180.000 libras por meio de uma administração de pré-embalagem, segundo o The Times.

A AI ficou com fundos limitados para cumprir as suas obrigações para com os credores. Isto deixou a IA com fundos limitados para cumprir as obrigações para com os credores.