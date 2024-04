O New York Mets homenageia a lenda Dwight Gooden; aposentar seu lendário número 16

Dwight Gooden ainda sabe como lidar com uma multidão. Homenageado pelo New York Mets com a aposentadoria de seu Nº 16 no domingo, o quatro vezes All-Star contou como sua carreira no Queens foi interrompida por drogas e álcool, forçando-o a assinar com o outro lado da cidade antes da temporada de 1996.

“Eu queria ficar para acertar as coisas com vocês. Eu não queria deixar a nota que fiz.” Gooden disse aos fãs: “Infelizmente, eles acharam que era melhor seguirmos caminhos separados. Tive a sorte de permanecer em Nova York, jogue com o New York Yankees por dois anos, ’96 e ’97.”

A multidão do Citi Field vaiou a menção do rival do Mets, e Gooden balançou a cabeça enquanto colocava a mão esquerda sobre o coração. “Sou sempre um Met. Não estou dizendo nada. Sou sempre um Met. Sou sempre um Met”, disse ele, provocando aplausos.

Seu número foi revelado bem acima do lado esquerdo do campo, juntando-se a 14 (Gil Hodges, 1973), 17 (Keith Hernandez, 2022), 24 (Willie Mays, 2022), 31 (Mike Piazza, 2016), 36 (Jerry Koosman, 2021), 37 (Casey Stengel, 1965) e 41 (Tom Seaver, 1988).

O número 18 de Darryl Strawberry será aposentado em 1º de junho. Gooden ficou comovido com a presença de Strawberry, de 62 anos, que teve um ataque cardíaco em 11 de março.