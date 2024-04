O novo cabelo de Travis Kelce gera rumores de casamento com Taylor Swift

Chefes de Kansas City extremidade apertada Travis Kelce foi visto recentemente ostentando um penteado notavelmente mais longo enquanto saía com uma estrela pop Taylor Swift. Esse desvio de seu visual tipicamente cortado despertou um burburinho considerável entre fãs e seguidores.

A conversa entre Swifties é aquele Kelce pode estar deixando seu cabelo crescer para um evento altamente esperado casamento. As especulações estão correndo soltas nas redes sociais, com um fã sugerindo: “Girly contratou uma organizadora de casamentos e disse: ‘não se preocupe, meu marido não terá um corte de cabelo para as fotos.'” Outro fã sugeriu a possibilidade de uma sessão de fotos de noivado estar nos planos.

Apoiar para o casal é avassalador, com fãs expressando seu aprovação da partida. “Ele está tão bonito. Taylor não poderia ter encontrado um homem melhor.”, expressou um fã, resumindo o sentimento de muitos.

Para aumentar a intriga, outro entusiasta apontou: “Simmmmmmm. Ele sabe que TayTay adora passar os dedos pelos cabelos dele. E sim,” sugerindo que O novo penteado de Kelce pode ser mais do que apenas uma declaração de moda.

Chiefs apreciam a glória fora de temporada como campeões do Super Bowl

Travis Kelce revela o gesto de solidariedade de Taylor Swift à Fundação Patrick Mahomes

Enquanto os fãs especulam sobre sua vida pessoal, no aspecto profissional, Kelce e a Chefes estão aproveitando a entressafra após recente vitória no Super Bowl sobre o São Francisco 49ers em Las Vegas. Esta vitória marcou o terceiro campeonato do Super Bowl para Andy Reid,Patrick Mahomese a Chefes‘dinastia.

Como o novo Temporada da NFL abordagens, a questão permanece: será que o Chefes manter seu domínio e repetir seu Super Bowl sucesso em 2024? Só o tempo dirá, mas por enquanto, o cabelo de Kelce continua a ser um tema quente entre os fãs e a mídia.