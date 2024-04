O novo companheiro de equipe de Patrick Mahomes, Xavier Worthy, reage ao ser convocado pelo Kansas City Chiefs

Xavier Digno, wide receiver do Texas Longhorns, é o novo companheiro de equipe de Patrick Mahomes e Travis Kelce no Kansas City Chiefs. O rápido recebedor foi selecionado após uma negociação com o Buffalo Bills com a 28ª escolha no Draft da NFL de 2024, realizado em Detroit.

A reação de digno saber que ele receberá a bola de Mahomes e Kelce apoio em campo buscando defender juntos o bicampeonato do Chiefs é algo para ver.

No NFL Combine em março Digno estabeleceu um recorde completando o Corrida de 40 jardas em apenas 4,21 segundos.

Durante sua terceira temporada com o Texas em 2023, ele também conseguiu ultrapassar mais de 1.000 jardas.

A adição de Worthy ocorre em um momento importante em Kansas City, quando Rashee Rice enfrenta acusações criminais em um suposto acidente de atropelamento na área de Dallas.

Os Chiefs, liderados pelo gerente geral Brett Veach e o técnico Andy Reid demonstraram grande interesse em adquirir a Worthy. Conhecidos pela agressividade no draft, Veach negociou uma pequena negociação para movimentar o Chefes subiu quatro posições em relação à escolha original da primeira rodada.

O que foi surpreendente foi que os Chiefs contataram o Buffalo Bills, seu rival da AFC, que venceram na pós-temporada em três dos últimos quatro anos, para garantir Worthy como o quinto recebedor selecionado na primeira rodada.