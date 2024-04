O novo filme de Zendaya aumenta a temperatura: inteligente, brincalhão e cheio de tensão sexual

Zendaya está fazendo uma declaração ousada em Hollywood, com o objetivo de se estabelecer como uma de suas principais atrizes.

Depois de ganhar o Emmy por ‘Euphoria’, ela agora está gerando buzz no Oscar por seu papel em ‘Desafiadores’seu último filme.

Tom Holland e Zendaya se apaixonaram em Londres enquanto tomavam um café e faziam compras juntos

As primeiras críticas dos críticos que viram o filme são unânimes em duas frentes: Zendaya apresenta o desempenho de sua carreira, e o filme é notavelmente provocativo.

Dirigido por Luca Guadagnino, ‘Challengers’ está recebendo muitos elogios que lembram seu aclamado trabalho em ‘Call Me By Your Name’. IGN o considera “um dos dramas mais sexy e cativantes de 2024”, destacando performances de destaque de Mike Faist, Zendaya e Josh O’Connor.

O Telegraph vai além, apelidando-o de “o filme mais emocionante do ano”.

O que mais foi dito sobre ‘Challengers’?

Crítico autônomo Nadine Whitney traça uma conexão convincente entre tênis e sensualidade.

“Luca Guadagnino torna o tênis inegavelmente sedutor. Nunca imaginei que o jogo pudesse ter tanta carga erótica. Agora entendo por que atores, supermodelos e celebridades se casam com tenistas”, escreveu ela.

David Rooney do The Hollywood Reporter descreve ‘Challengers’ como “inteligente, sensual e carregado de tensão sexual”, afirmando ser o filme mais encantador de Guadagnino até hoje. O consenso entre plataformas de mídia afirma que O novo filme de Zendaya irá inflamar as telas com sua presença ardente.

A trama de ‘Challengers’ gira em torno do competitivo mundo do tênis profissional, onde Tashi (Zendaya)uma jogadora que virou treinadora, transforma o marido Arte (Faist) em um campeão do Grand Slam. Em meio a uma série de derrotas, Tashi inscreve Art em um evento Challenger onde enfrenta Patrick (O’Connor), Ex-namorado e melhor amigo de Tashi, adicionando camadas de complexidade aos seus relacionamentos.